С начала купального сезона на водоёмах Владимирской области области погибли 26 человека, в том...

С начала купального сезона на водоёмах Владимирской области области погибли 26 человека, в том числе 2 ребёнкаК сожалению, из-за жаркой погоды во Владимирской области продолжается рост гибели людей на воде.Пресс-служба ГУ МЧС Росси и по Владимирской области сообщает, с начала купального сезона (с 1 июня 2024 года) на водоёмах региона уже утонули 26 человека (за аналогичный период прошлого года – 10). К сожалению, среди утонувших – 2 ребёнка.Россоюзспас Владимирской области рассказывает, что вчера, 15 июля, еще один человек утонул в реке Тальша в Камешковском районе. Сообщение поступило в 20:10 спасателям аварийно-спасательного формирования от единой дежурно-диспетчерской службы города Камешково. 16 июля тело утонувшего было извлечено силами поисково-спасательного отряда «Добротворец».Еще 25 трагических случаев гибели на воде произошли во Владимире (р. Клязьма, Семязинский пруд – 2 случая), Петушинском районе (р. Киржач, карьер в г.Лакинске, р.Клязьма), Киржачский район (озеро Крутое), Гусь-Хрустальном районе (пруд п. Гусевский, пруд п. Махинский, карьер у н.п. Великодворский), Вязниковский район (река Клязьма), Александровском райое (р. Сорочка и пруд у н.п. Бухары), Муромском районе (2 случая на р. Ока), Судогодском районе (озеро в деревне Кондряево и карьер у д. Жуковка), Суздальском районе (р. Каменка и р.Коневка), Меленковском районе (р. Унжа), Собинском районе (в карьере г. Собинка), в Кольчугинском районе (река Пекша), Ковровском районе (р. Луйка, карьер у н.п. Малыгино), Гороховецком районе (р. Клязьма).Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности на водных объектах! В случае происшествий необходимо звонить на единый телефон вызова экстренных служб «112».Напомним, что вчера (15 июля 2024 года) в реке Клязьме во Владимирской области нашли тело несовершеннолетнего подросткаНа фото – место происшествия в г. Коврове (пресс-служба ГУ МЧС Росси и по Владимирской области)