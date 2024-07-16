Тепловая реновация: в Гусь-Хрустальном построили 6 новых котельных Шесть котельных уже построены...

"Тепловая реновация": в Гусь-Хрустальном построили 6 новых котельныхШесть котельных уже построены - дело за сетями. В Гусь-Хрустальном близится к концу тепловая реновация. Перед подрядчиком стоит задача завершить весь комплекс строительно-монтажных работ до 1 сентября.Строительство ведется таким образом, что прекращать подачу горячей воды не приходится. Ну, а в новом отопительном сезоне гусевчане будут получать тепло от современных котельных по новым надежным трубам, - обещают в администрации.