Ему было 87 лет.
Скончался почетный гражданин Владимирской области, последний в истории первый секретарь обкома КПСС в регионе Владимир Захаров. Ему было 87 лет.
Некролог опубликовало областное правительство. Владимир Андреевич умер 15 июля.
«Не стало человека, который всю свою энергию и силы направлял во благо Владимирской области и России», — указали власти.
Причины смерти Владимира не указаны. Мы приносим соболезнования близким и родным.
О времени и месте проведения траурной церемонии станет известно позднее.