Ему было 87 лет.

Скончался почетный гражданин Владимирской области, последний в истории первый секретарь обкома КПСС в регионе Владимир Захаров. Ему было 87 лет.Некролог опубликовало областное правительство. Владимир Андреевич умер 15 июля.«Не стало человека, который всю свою энергию и силы направлял во благо Владимирской области и России», — указали власти.Причины смерти Владимира не указаны. Мы приносим соболезнования близким и родным.О времени и месте проведения траурной церемонии станет известно позднее.