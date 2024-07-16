Владимирцам рассказали, как генетика влияет на формирование вкусовых предпочтений Выбирая здоровый...

Владимирцам рассказали, как генетика влияет на формирование вкусовых предпочтенийВыбирая здоровый образ жизни, человек сталкивается с неожиданными трудностями. Например, полезная еда может не вызывать у нас особого энтузиазма, а задача съедать 400 грамм овощей и фруктов в день может показаться нам непосильной.Врач-генетик, консультант по лабораторной медицине, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова в проекте «Здоровое питание» рассказала, как генетика влияет на формирование вкусовых пристрастий.У человека более 9000 вкусовых рецепторов, поэтому не удивительно, что мы любим поесть. На наши вкусовые предпочтения влияет множество факторов: физиологические, психологические, генетические и социальные. Среди них гены играют особенно важную роль.Горький генГен под названием TAS2R38 находится в 7-й хромосоме и известен как «горький». Он отвечает за создание рецептора, который помогает нам ощущать горький вкус. Исследования показывают, что этот ген влияет на выбор горькой пищи у 70 % людей.Сладкие геныНесколько генов влияют на нашу любовь к сладкому вкусу. Среди них — TAS1R1, TAS1R2 и TAS1R3. Они работают вместе. Например, белок, производимый геном TAS1R3, соединяется с белком TAS1R1 и создаёт вкус умами (приятный пикантно-пряный вкус), а при соединении с белком TAS1R2 формирует сладкий вкус.Любопытно: учёные обнаружили, что люди с избыточным весом предпочитают более высокие концентрации вкуса умами в супе. Это позволяет предположить, что существует связь между массой тела и восприятием вкуса умами.Жирные геныОдин из генов, который влияет на восприятие вкуса жирной пищи — это ген CD36. Он расположен в 7-й хромосоме и определяет количество потребляемых жиров. Жиры из продуктов питания нужны для запаса энергии и регулирования температуры тела. Однако любовь к жирной пище может повысить риск развития ожирения.Таким образом, гены влияют на то, как мы ощущаем вкус, и определяют нашу тягу к определённым продуктам. Например, некоторые люди более чувствительны к горькому вкусу, поэтому избегают некоторых овощей. Это связано с тем, что горький вкус защищает организм от токсичных веществ, вызывая врождённое отторжение.Понимание роли генов в пищевых предпочтениях важно, но также необходимо помнить о здоровых пищевых привычках, которые необходимо развивать и поддерживать.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений