Галерею “Почетные граждане города” возле здания владимирской администрации построили в 2003 году. Спустя 21 год монумент требует обновления. Как сообщил Дмитрий Наумов в своем

Галерею “Почетные граждане города” возле здания владимирской администрации построили в 2003 году. Спустя 21 год монумент требует обновления. Как сообщил Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале, планируется увеличить высоту конструкции и создать дополнительную полосу для размещения портретов. Также будут обновлены фотографии и буквы на галерее. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: телеграм-канал «Дмитрий Наумов. Официально»