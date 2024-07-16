Южная периферия скандинавского антициклона сохранит жаркую погоду во Владимирской области По...

Южная периферия скандинавского антициклона сохранит жаркую погоду во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, синоптическая ситуация в регионе будет определяться южной периферией скандинавского антициклона, по которой скользит малоактивный атмосферный фронт. Температура воздуха останется на 5-6° выше климатической нормы.Завтра (17 июля 2024 года) погода во Владимирской области будет без осадков.Температура воздуха днем до +28°C. Ночью столбик термометра опустится до +18..19°C.Ветер северный, 2м/с. Влажность воздуха 60-90%Атмосферное давление 750 - 753 мм ртутного столба.Народный прогноз на 17 июля 2024 годаНаши предки говорили: облачная погода - к теплу. Гром гремит громко - к граду. Существовала в народе и такая погодная примета: какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в 11 августа.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky