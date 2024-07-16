Открыта регистрация на Праздник ухи на Клязьме. Он пройдет 3 августа недалеко от деревни Суслово Камешковского района. Главное событие мероприятия – конкурс по приготовлению русской ухи

Открыта регистрация на Праздник ухи на Клязьме. Он пройдет 3 августа недалеко от деревни Суслово Камешковского района. Главное событие мероприятия – конкурс по приготовлению русской ухи по собственному рецепту. Приготовить рыбный суп смогут как участники кулинарных соревнований, так и желающие вне конкурса. За самую вкусную уху поваров ждет награда. Особенные призы в год Семьи получат