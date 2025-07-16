Во вторник, 15 июля, в Суздальском районе случилось ДТП, в котором погибли три человека.

Во вторник, 15 июля, в Суздальском районе случилось ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Трагедия произошла в районе 17.00 на автотрассе Р-132 «Золотое кольцо». Предварительно установлено, что машина ВАЗ-2114 угодила на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. В результате аварии скончались двое взрослых и ребёнок, которые ехали в легковом автомобиле.«Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.