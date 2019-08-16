Ей приходилось покупать их за свой счет

Ей приходилось покупать их за свой счетПрокуратура Камешковского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан.Выяснилось, что пенсионерке, инвалиду 2 группы в связи с болезнью Паркинсона, не выдавали лекарства, положенные ей бесплатно. Ей приходилось приобретать их за свой счет.Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с больницы 18,5 тысяч рублей, израсходованных на покупку лекарств. Также прокурор потребовал обеспечить инвалида бесплатно необходимыми медикаментами.