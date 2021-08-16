16.08.2021

2021-08-16 19:05:05

В Вязниках пожарные отстояли от огня аптеку и потушили кальянную

16 августа в 11.53 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в помещении кальянной по адресу город Вязники, ул. Ленина.



На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит пожар в отдельно стоящем здании кальянной. Существует угроза распространения огня на здание аптеки, располагающееся в непосредственной близости.



Было сформировано звено газодымозащитной службы. На момент пожара заведение не работало, людей внутри не было. Благодаря оперативным действиям пожарных, была снята угроза распространения огня на аптеку.



В 13.00 пожар был ликвидирован на площади 300 кв.м., в 13.14 ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.



Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.



К ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области