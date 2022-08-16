Ему грозит большой штраф и принудительные работы

Мужчина из Кольчугинского района был задержан правоохранителями за ложное сообщение о теракте.В марте 2022 года владимирец совершил звонок в полицию и сообщил, что готовится взрыв бытового газа в жилом доме, в котором проживал гражданин. После проверки правоохранительных органов стало известно, что информация о террористическом акте оказалась ложной.Мужчину допросили, и он признал себя виновным, и раскаялся. По предварительным данным, ложному доносчику может грозить штраф до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до 3 лет.