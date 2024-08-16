Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.

Во Владимире прокурор добился увеличения выкупной стоимости жилого помещения в аварийном доме на более чем полмиллиона рублей. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, установив, что в 2016 году дом № 2 по ул. Хирурга Орлова был признан аварийным и подлежал сносу. Выкупная стоимость её комнаты составила около полутора миллионов рублей, однако была рассчитана только по площади жилой комнаты, без учета вспомогательных помещений.Прокурор подал иск в Октябрьский районный суд с требованием пересчитать стоимость с учетом всех помещений. Экспертиза подтвердила, что рыночная стоимость превышает первоначальную компенсацию более чем на полмиллиона рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, и заявительница получила полную сумму.