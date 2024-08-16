Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

Во Владимире студент колледжа продавал наркотики и склонял подростков к их употреблению. Молодого человека обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до 20 лет заключения. Подробности дела — в тексте .Под влиянием старшего другаПреступление произошло в марте 2024 года. 20-летний юноша предложил свои приятелям, 14 и 15 лет, съездить в дачный поселок «Владимирский городской сад № 2» для того, чтобы найти закладки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Следователи полагают, что подростки находились под влиянием старшего друга и не могли ему отказать. Они поехали в СНТ на машине, которой управлял 15-летний юноша без прав. Возле одной из дач студент нашел закладки с наркотиками. После он уговорил приятелей купить один пакетик.«Он рассказал несовершеннолетним об эффекте, наступающем от употребления наркотического средства, тем самым вызвал у них интерес и желание употребить запрещенное вещество», — указано в официальном релизе прокуратуры.Не согласился с обвинениемНа машине парни отправились в безлюдное место. Во время курения их застали врасплох сотрудники полиции. У молодых людей изъяли почти пять граммов наркотического вещества.Теперь студента колледжа обвиняют в четырех преступлениях по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним» и «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств». Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд для рассмотрения.Молодой человек свою вину не признал. Он указал, что подростки сами нашли закладки и употребляли наркотики без его давления.«За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде длительного лишения свободы с крупным штрафом», — добавили в прокуратуре.