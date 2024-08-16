22-летний Никита Марасин погиб в ходе СВО. С ним простились его родственники и земляки в Гусь-Хрустальном, сообщили в официальной группе администрации города. Молодой военный служил в

22-летний Никита Марасин погиб в ходе СВО. С ним простились его родственники и земляки в Гусь-Хрустальном, сообщили в официальной группе администрации города. Молодой военный служил в Гранатометном отделении и мужественно погиб при выполнении боевых задач. О том, когда именно и как это случилось – не сообщается. В группе в ВК «Поиск погибших на СВО» в