Об этом сообщили представители надзорного ведомства по Владимирской области.

В Киржачском районе прокурор требует привести водоотведение в деревне Ефремово в соответствие с законодательством. Об этом сообщили представители надзорного ведомства по Владимирской области.Совместная проверка прокуратуры и Роспотребнадзора выявила, что сточные воды от многоквартирных домов сбрасываются в канаву, а очистные сооружения отсутствуют. Это может привести к загрязнению почвы и водоемов, а также создать угрозу для здоровья граждан из-за возможных инфекционных заболеваний.В результате прокуратура подала иск в Киржачский районный суд с требованием обязать администрацию Кипревского сельского поселения устранить нарушения санитарных норм. Прокурор настаивает на немедленном исполнении решения суда и взял рассмотрение дела под личный контроль.