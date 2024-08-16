С 16 сентября на центральных улицах Владимира парковки станут платными. Стоимость – 1 рубль в час. Почему же такая низкая цена? Все дело в том, что проект – пилотный. Соответствующее

С 16 сентября на центральных улицах Владимира парковки станут платными. Стоимость – 1 рубль в час. Почему же такая низкая цена? Все дело в том, что проект – пилотный. Соответствующее постановление уже подписал мэр Дмитрий Наумов. Пилотный проект по организации платных городских парковок во Владимире будет действовать с 16 сентября по 31 декабря этого года.