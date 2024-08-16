Официальной причиной смерти Галкина считается острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. Но родные артиста не верят в кардиомиопатию, как научно называется недуг.

Официальной причиной смерти Галкина считается острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. Но родные артиста не верят в "кардиомиопатию", как научно называется недуг.Перед кончиной Галкин страдал от депрессии и хронического заболевания поджелудочной железы на фоне алкогольной зависимости. А незадолго до смерти звезду госпитализировали в отделение хирургии с диагнозом "острый панкреатит".Пройдет полтора месяца, и тело Галкина будет обнаружено в съемной квартире. Он больше суток не выходил на связь, и родные забили тревогу. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело умершего еще несколько дней назад артиста.Правда, отец Галкина в естественные причины смерти не поверил. Он рассказывал, что сын снял со счета 136 000 долларов, которые хотел потратить на ремонт, и хранил такие большие деньги дома. После его смерти они исчезли. На нехорошие мысли наводили ссадины и синяки на теле мертвого артиста. Но официальная причина кончины осталась прежней.Владислава Галкина похоронили2 марта 2010 года на Аллее Славы актеров престижного московского Троекуровского кладбища. На могиле, помимо бронзового изваяния самого Галкина была установлен фигура Гекльберри Финна – память о его дебютной роли в картине Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". И сегодня, хотя со дня смерти Владислава Галкина прошло 14 лет, на могиле всегда много цветов от благодарных поклонников.