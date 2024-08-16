Во Владимирскую область постепенно возвращается тепло.

В Владимирскую область вновь приходит тепло, согласно данным синоптиков.Температура воздуха постепенно увеличивается, и солнце больше не скрыто за облаками. Если в начале недели жители Владимира не могли увидеть солнечные лучи, а холодный северный ветер приносил с собой низкие температуры, не превышающие 18 градусов, то сейчас яркое солнце согревает, а термометры показывают уже 22 градуса.Согласно прогнозам, к выходным температура возрастет до 26 градусов.