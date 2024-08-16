Жителя Гороховца признали виновным в ряде преступлений, в том числе убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.

Жителя Гороховца признали виновным в ряде преступлений, в том числе убийстве, совершённом из хулиганских побуждений. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл в июле прошлого года в райцентре. Осуждённый распивал спиртное в гостях и стал проявлять агрессию. Он взял нож, проник в соседнюю квартиру и нанёс 41-летней хозяйке множественные удары. Супруг потерпевшей вызвал скорую помощь, однако женщина умерла ещё до приезда врачей.Преступник же на этом не успокоился. На улице он встретил ещё одну незнакомую гражданку, приставил к ней нож и начал угрожать убить. К счастью, женщина смогла убежать.«Приговором суда виновному, с учётом совершения преступлений в несовершеннолетнем возрасте, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.