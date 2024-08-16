Жителя Гороховца признали виновным в ряде преступлений, в том числе убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.
Жителя Гороховца признали виновным в ряде преступлений, в том числе убийстве, совершённом из хулиганских побуждений. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.
Инцидент произошёл в июле прошлого года в райцентре. Осуждённый распивал спиртное в гостях и стал проявлять агрессию. Он взял нож, проник в соседнюю квартиру и нанёс 41-летней хозяйке множественные удары. Супруг потерпевшей вызвал скорую помощь, однако женщина умерла ещё до приезда врачей.
Преступник же на этом не успокоился. На улице он встретил ещё одну незнакомую гражданку, приставил к ней нож и начал угрожать убить. К счастью, женщина смогла убежать.
«Приговором суда виновному, с учётом совершения преступлений в несовершеннолетнем возрасте, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.