Фигурант, работая в салоне сотовой связи, похитил товар на сумму почти 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый устроился работать на должность помощника продавца в салон сотовой связи. Находясь в складском помещении, фигурант похитил несколько мобильных телефонов и аксессуаров к ним, планируя в дальнейшем продать похищенное.Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 96 000 рублей.Заявление в полицию поступило после того, как сотрудники салона в ходе ревизии выявили факт пропажи товара.Фигурант был задержан на территории Петушинского района и дал признательные показания.В ходе следствия часть похищенного была изъята и возращена собственнику.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.