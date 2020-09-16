Владимирскую область на Чемпионате и Первенстве представляют 20 мотогонщиков.

В период с 18 по 20 сентября в Коврове состоится Чемпионат и Первенство России по мотоциклетному спорту. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов со всей страны. Владимирскую область на Чемпионате и Первенстве представляют 20 мотогонщиков.Заключительная гонка, на которой станут известны имена Чемпионов России по мотокроссу в 2020 году, пройдёт на трассе «Южная» спортивной школы#мотодромарена(ул. Еловая, д. 1). Гости соревнований будут размещаться на крытых трибунах на 3000 посадочных мест с обзором на всю трассу. Торжественное открытие соревнований состоится 19 сентября в 10:30.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)