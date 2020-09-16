Отсутствовали сведения о годовой финансовой отчетности, способе формирования фонда капитального ремонта.

Ковровская городская прокуратура выявила нарушения законодательства об эксплуатации государственной информационной системы ЖКХ. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Нарушения связаны с неопубликованием указанной. Так, отсутствовали сведения о годовой финансовой отчетности, способе формирования фонда капитального ремонта, общей площади домов, а также о земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, типах внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, о выполненных работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.В этой связи заместителем прокурора внесено 17 представлений руководителям управляющих организаций. В отношении виновных возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.