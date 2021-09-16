Ученики кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского продолжают учиться дистанционно. 1 сентября школьники, которых зачисляют в учреждение с 6 класса, не сели за парты. И тому причиной –

Ученики кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского продолжают учиться дистанционно. 1 сентября школьники, которых зачисляют в учреждение с 6 класса, не сели за парты. И тому причиной – незавершенные работы по замене теплосетей. Подрядчик, который должен был еще в июле выполнить капремонт, попросил продлить срок до 15 сентября. Предполагалось, что на следующий день кадеты начнут учиться