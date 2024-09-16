Насекомых сняли с 17 детей.

На прошлой неделе во Владимирской области фиксировались укусы клещей 48 взрослых и 17 детей. С информацией об этом выступило региональное управление Роспотребнадзора 16 сентября.Пострадавшие от укусов насекомых были направлены на диагностику. В ходе обследования был найден один клещ, зараженный болезнью Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз).С начала сезона укусов, начиная с 31 марта, количество пострадавших от клещей достигло 1 962 человек, среди которых 431 – дети. Заболеваний энцефалитом зарегистрировано не было.