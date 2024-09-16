Вместо обучения в автошколе молодой человек решил купить поддельные права.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при несении службы на одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки документов водителя. Находившийся за рулем 19-летний житель Судогодского района предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в его подлинности.Документ был изъят и направлен на исследование, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на штрафстоянку.Результаты проведенного исследования показали, что изъятое водительское удостоверение не соответствует технологии изготовления бланков данных видов и не изготовлено предприятием Госзнака.Фигурант дал признательные показания. Молодой человек не учился в автошколе и никогда не имел водительского удостоверения. Поддельные права он купил в июне у незнакомого ранее человека, предоставив последнему свои данные и фото для их изготовления.В настоящее время дознавателем отдела дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ «Пособничество в подделке удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования». Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.