На территории региона установилась чрезвычайная пожарная опасность.

Доступ в леса Владимирской области будет ограничен с 16 сентября. Это решение принято в связи с установлением 5 класса чрезвычайной пожарной опасности, как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.С 13 сентября на территории области введён особый режим по соблюдению пожарной безопасности. В течение этого времени запрещено разведение костров и выполнение работ, которые могут привести к возникновению пожаров. За нарушение этих правил предусмотрены как административные, так и уголовные санкции.