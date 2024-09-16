Миграционной службе российской полиции исполнилось 305 лет.

Сегодня сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России отмечают свой профессиональный праздник. Миграционной службе российской полиции исполняется 305 лет.31 августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года Петром I был подписан именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел». С тех пор подразделения по вопросам миграции прошли непростой исторический путь своего развития в области реализации государственной политики и правоприменительной практики в сфере миграции. Так создание паспортно-визовой службы тесно связано с учётом населения в СССР. В соответствии с декретом ВЦИК от 25 июня 1919 года все граждане РСФСР, достигшие 16-летнего возраста, были обязаны иметь трудовую книжку, где указывалось место работы, а также прописка.В период советской власти в стране была введена и получила развитие паспортная система, созданы институты гражданства и прописки, сформирована законодательная основа правового положения иностранцев, образованы подразделения виз и регистраций.За следующие годы миграционная служба неоднократно меняла своё название и ведомственное подчинение. 15 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации ФМС России упразднена, а её функции и полномочия переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.На современном этапе полномочия службы включают в себя не только контроль за миграцией, но и организацию паспортного и регистрационного учёта населения, решение вопросов предоставления гражданства, организацию трудовой миграции и разрешительно-визовую работу.Государственные услуги, которые предоставляют сотрудники подразделений по вопросам миграции, являются востребованными и социально значимыми. Каждое обращение граждан рассматривается индивидуально с учетом конкретных жизненных обстоятельств. Поэтому служба в подразделениях по вопросам миграции требует не только профессионального исполнения обязанностей, но также высоких моральных качеств, искреннего стремления оказать людям помощь в решении возникших проблем. Это может быть личное посещение граждан, которые в силу возраста или состояния не могут обратиться в территориальный орган МВД России, либо оперативное восстановление документов для пострадавших в результате стихийного бедствия.В настоящее время сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, под руководством начальника полковника полиции Олега Шурыгина, выполняют десятки задач, в том числе ведут планомерную работу по оказанию государственных услуг населению.Сотрудники УВМ сохраняют преемственность служебных традиций. В основе миграционной этики были и остаются верность долгу, преданность делу, внимание к людям и возникающим у них проблемам.***11 сентября, по случаю 305-ой годовщины со дня образования миграционной службы, в УМВД России по Владимирской области прошло торжественное мероприятие.Поздравили сотрудников регионального Управления МВД России и его территориальных подразделений заместитель начальника УМВД России по Владимирской области – начальник полиции полковник полиции Петр Бузин и временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции регионального УМВД России подполковник полиции Дмитрий Архипов.Обращаясь к присутствующим в зале, руководители выразили слова благодарности за ежедневную профессионально выполненную работу. Особую признательность и слова благодарности в этот день звучали в адрес ветеранов миграционной службы.За добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудникам подразделения, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, вручены заслуженные награды.