На 82-м году жизни скончалась известная общественница Роза Хамзаевна Киямова. Ее не стало в субботу, 14 сентября. Для многих жителей Владимира и области она останется в памяти прежде всего, как

На 82-м году жизни скончалась известная общественница Роза Хамзаевна Киямова. Ее не стало в субботу, 14 сентября. Для многих жителей Владимира и области она останется в памяти прежде всего, как благотворитель. На сайте городской администрации приводится следующее сообщение о Розе Хамзаевне. Из сообщения на сайте городской администрации Воспитанница детского дома, прошедшая через тяжелые жизненные испытания,