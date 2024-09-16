Владимирскую область накрыл смог. Причиной запаха гари в воздухе стало горение торфяников в Камешковском районе. 14 сентября, в субботу, спасатели РОССОЮЗСПАСа и МЧС в районе между деревнями

Владимирскую область накрыл смог. Причиной запаха гари в воздухе стало горение торфяников в Камешковском районе. 14 сентября, в субботу, спасатели РОССОЮЗСПАСа и МЧС в районе между деревнями Тереховицы и Остров боролись с огнем с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. Тушение осложняли засушливая погода и болотистая местность. Площадь горения сократилась и составила 4 гектара, сообщили в