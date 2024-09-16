Полицейские приехали к ребятам в Опольевскую школу, чтобы напомнить основные правила дорожной безопасности.

В рамках проводимого в регионе профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Юрьев-Польскому району приехали к ребятам в районную Опольевскую школу, чтобы напомнить юным участникам дорожного движения основные правила дорожной безопасности.Инспекторы ДПС лейтенант полиции Евгений Дьяконов и лейтенант полиции Дмитрий Ефремов рассказали школьникам о правилах безопасного перехода улицы, применении световозвращающих элементов при движении в темное время суток. Полицейские проинформировали, что такие аксессуары делают человека, к примеру, переходящего дорогу, заметнее для водителей. Поговорили об опасностях, которые могут подстерегать юных пешеходов вблизи проезжей части в осенний период. Разобрали схему движения по маршруту «дом – школа – дом».Госавтоинспекторы пояснили ребятам, что очень важно во время движения автомобиля находиться в специальном детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнем безопасности. Сотрудники полиции акцентировали внимание детей на недопустимости использования наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе проезжей части дороги.Представители районной Госавтоинспекции пожелали школьникам безопасного и успешного учебного года.