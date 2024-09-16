Ее главная цель – обучить детей правильному и безопасному построению маршрута из дома в школу, секцию, на дополнительные занятия и обратно.

12 сентября в рамках проводимых в регионе профилактических мероприятий «Внимание, дети!» сотрудники отдела пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру с коллегами из областной Госавтоинспекции провели с параллелью учащихся вторых классов городской гимназии № 23 акцию «Безопасный путь в школу». Ее главная цель – обучить детей правильному и безопасному построению маршрута из дома в школу, секцию, на дополнительные занятия и обратно.Перед активной частью мероприятия госавтоинспекторы провели с большой аудиторией – более 120 ребят – разъяснительную беседу и показали тематический видеоролик, напомнив, что залог безопасности на дороге – это соблюдение Правил дорожного движения, ответственность и внимательность. Школьники получили возможность повторить ПДД и проверить свои знания с помощью имитированной городской среды, то есть мобильного городка. Особое внимание по ходу мероприятия полицейские уделили переходу проезжей части и популяризации световозвращающих элементов.А после гимназисты в сопровождении педагогов и сотрудников Госавтоинспекции прошли часть пути домой по улицам города, закрепив знания правил дорожной безопасности, значения дорожных знаков и безопасного пути следования.В конце мероприятия ребята поделились с полицейскими своими положительными впечатлениями и получили в подарок от госавтоинспекторов световозвращающие брелоки.