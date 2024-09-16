В игровой форме госавтоинспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на дороге.

В рамках проведения мероприятий по профилактике аварийности с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили воспитанников детского сада № 3 города Гусь-Хрустальный.Полицейские в игровой форме рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на дороге. Стражи порядка напомнили дошколятам о недопустимости игр около проезжей части, необходимости крепко держать за руку взрослого при переходе дороги, важности перехода проезжей части только в установленных местах, а также о том, что означают сигналы светофора. Кроме того, госавтоинспекторы призвали детей использовать световозвращающие аксессуары.В завершении мероприятия дети поделились с инспектором своими впечатлениями от встречи и пообещали, что обязательно будут соблюдать все правила, о которых узнали.