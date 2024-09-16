Угрожал местным жителям, повредил шины пяти автомобилей, вел себя неадекватно – мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство».

Следователем следственного отдела ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия». На счету злоумышленника сразу несколько противоправных деяний.Установлено, что, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый в конце августа в позднее вечернее время, находясь на улице Диктора Левитана в областном центре, повредил шины пяти припаркованных во дворе дома автомобилей. После злоумышленник, находясь уже в другой части улицы, подошел к местному жителю, который в этот момент находился рядом со своим автомобилем и, демонстрируя нож, поинтересовался, как дела у последнего. Мужчине удалось уехать и сообщить о неадекватном поведении фигуранта в полицию.По имеющимся приметам полицейские оперативно задержали злоумышленника. Он дал признательные показания и в содеянном раскаялся.Также установлено, что днем ранее задержанный, точно так же демонстрируя нож, угрожал своей соседке. Дознавателем отдела дознания в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».В настоящее время по факту повреждения автомобильных колес решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается точная сумма причиненного собственникам материального ущерба, который, по словам потерпевших, превысил 100 000 рублей. Расследование уголовных дел продолжается.