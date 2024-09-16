За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 ДТП, в которых 6 человек погибли, 63 человека получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 63 человека получили травмы, в том числе 10 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий.Полицейскими оформлено 298 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 90 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 09.09.2024 г. около 13:38 в г. Ковров на улице Кирова водитель автомобиля HAVAL, 1981 г.р., при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с мопедом «ЗИД-50» под управлением водителя 1989 г.р., который двигался попутно и совершал поворот налево. В результате ДТП водитель мопеда проходит амбулаторное лечение.По предварительной информации, 10.09.2024 г. в 16:50 в г. Ковров на улице Маяковского водитель автомобиля «ВАЗ», 2003 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мопеду «Хонда» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель мопеда находится на амбулаторном лечении.Петушинский районПо предварительной информации, 11.09.2024 г. в 15:15 на 138 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Ниссан», 1958 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г. Владимира, допустил съезд на правую по ходу движения обочину и наезд на препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля находится на амбулаторном лечении.Камешковский районПо предварительной информации, 12.09.2024 г. в 11:20 в г. Камешково на улице Школьная водитель автомобиля «ВАЗ», 1960 г.р., допустил наезд на пешехода 1959 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход находится на амбулаторном лечении.Киржачский районПо предварительной информации, 13.09.2024 г. в 10:55 в г. Киржач на улице Гагарина водитель автомобиля RENAULT, 1977 г.р., выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество автомобилю DAEWOO под управлением водителя 1953 г.р., который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель автомобиля DAEWOO и его пассажир, 1953 г.р., они находятся на амбулаторном лечении.Камешковский районПо предварительной информации, 14.09.2024 г. в 08:15 на 21 км автодороги «Камешково – Ляховицы – Суздаль» водитель автомобиля «Форд», 1969 г.р., двигаясь со стороны г. Камешково в сторону г. Суздаль, совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 15.09.2024 г. в 16:30 в г. Вязники на улице Механизаторов водитель автомобиля «Лада», 1976 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде со второстепенной на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1957 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его пассажир, 1958 г.р., находятся на амбулаторном лечении.Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При управлении транспортным средством соблюдайте боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Не садитесь за руль, если употребили спиртное.Пешеходам, в свою очередь, необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться световозвращающими элементами.