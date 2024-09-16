В этот раз среди участников социального проекта – представители службы участковых уполномоченных полиции.

10 сентября на территории Вязниковского района в рамках областного проекта «Правовой поезд» состоялся прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека. Сотрудники УМВД России по Владимирской области – постоянные участники инициированного региональным омбудсменом проекта, призванного помочь жителям сельской местности получить квалифицированную юридическую помощь.В этот раз за правовой консультацией к участникам «Правового поезда» обратились жители районных деревень Паустово, Серково, Осинки.В составе делегации экспертов в Вязниковский район прибыл инспектор ООДУУПиПДН майор полиции Артем Агеев. Вместе с представителем регионального полицейского ведомства в приеме граждан участвовали участковые уполномоченные ОМВД России по Вязниковскому району Алексей Сибирев, Анатолий Анпилогов и Сергей Галкин. Участковые, обслуживающие данные административные участки, ответили на волнующие местных жителей вопросы по своей компетенции.Большая часть вопросов, традиционно, касалась социальной сферы. Ответы на них граждане получили в ходе приема. Часть обозначенных вопросов участники «Правового поезда» взяли в работу, по ним будут проведены проверки.