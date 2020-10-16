Он получил один год условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Парень подозревался в причастности к размещению на своей странице в соцсети материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Активный интернет-пользователь из Владимирской области размещал на своей странице в соцсети материалы, которые призывали к экстремизму. Ему были неприятны представители отдельных народностей, объединённые по расовому и национальному признакам.
В июне нынешнего года следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”.
В суде он согласился с предъявленным ему обвинением и признал свою вину. В результате экстремист получил один год условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.