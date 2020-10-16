Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял несколько популярных заблуждений о коронавирусе COVID-19. Главное из них связан с эффективностью средств индивидуальной ..

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял несколько популярных заблуждений о коронавирусе COVID-19. Главное из них связан с эффективностью средств индивидуальной защиты.Онищенко пояснил, что коронавирус попадает в организм вместе с микрокаплями человеческой слюны. И хотя не каждая маска способна фильтровать сами частицы вируса, большинство из них могут задерживать эти капли. Врач отметил, что здоровые люди должны носить маски, чтобы не заразиться, а больные – чтобы не заразить, передает телеканал "".