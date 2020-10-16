"Хлеб в человеке - воин" - гласит русская пословица, однако ценность этого продукта признают не только в России. Сегодня отмечается Всемирный день хлеба. По владимирской статистике его потребление в домашних хозяйствах региона остается стабильным из года в год и не меняется.

"Хлеб в человеке - воин" - гласит русская пословица, однако ценность этого продукта признают не только в России. Сегодня отмечается Всемирный день хлеба. По владимирской статистике его потребление в домашних хозяйствах региона остается стабильным из года в год и не меняется.Жители сельской местности традиционно едят больше хлеба, чем горожане: в прошлом году один человек в сельских домохозяйствах потреблял 9 килограммов 600 граммов хлеба в месяц, а в городах - 8 килограммов 300 граммов.К сравнению, картофеля потребляют и вовсе вдвое меньше.Производство хлеба во Владимирской области, в отличие от его потребления, постепенно снижается. Упало и производство мучных кондитерских изделий, тОртов и пирожных. В целом средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия в прошлом году выросла более, чем на 10 процентов, в 2018 году - почти на 6 с половиной, в 17-ом - менее, чем на 3.