Кружки БПЛА появились в семи школах Владимира: № 10, 21, 25, 38, 42, 46 и 49. Детей учат собирать беспилотные летательные аппараты и управлять ими. Как рассказали в мэрии, сформировано 38 групп

Кружки БПЛА появились в семи школах Владимира: № 10, 21, 25, 38, 42, 46 и 49. Детей учат собирать беспилотные летательные аппараты и управлять ими. Как рассказали в мэрии, сформировано 38 групп дополнительного образования по этому направлению. В общей сложности во владимирских кружках БПЛА занимаются 350 детей от 13 лет. Кабинеты для занятий оснастили деталями,