Он получал деньги.

Во Владимирской области выходец из Центральной Азии помогал мигрантам организовывать фиктивные браки. Сейчас мужчина попал под следствие.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ 16 октября. Мужчина «работал» в период с 2018 по 2020 год. Он помог 30 мигрантам заключить фиктивные браки с россиянками. После иностранные граждане получали гражданство.Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд.Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Говырин рассказал, как будут .