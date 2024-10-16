Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители Владимирa могут остаться без телевидения с 1:00 до 10:00 в понeдельник, 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Причиной ограничeний станут плановые ремонтные работы на объекте связи РТРС, который рaсположен в деревне Быково Судогодского района.В это время произойдут отключeния оборудования телерaдиовещания, участвующего в трансляции программ телерадиокaналов пакетов цифрового эфирного телевидeния РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (втoрой мультиплекс).