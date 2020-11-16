Напомним, Владимира Гужева не стало 14 ноября. Он скончался в инфекционном госпитале.

Прощание сучастковым врачом-педиатром Детской городской поликлиники №1Владимиром Николаевичем Гужевым состоится во вторник, 17 ноябряв Церкви Николая Чудотворца села Переборово Суздальского района. Начало – в 12.00.Сообщили в департаменте здравоохранения. Кроме того,к зданию поликлиникив микрорайоне Коммунар (улица Центральная, 5) к 11 часам можно принести цветы и венки.Напомним,. Он скончалсяв инфекционном госпитале. 20 ноября Владимиру Николаевичу исполнилось бы 57 лет.Это большая утрата для региональной системы здравоохранения.