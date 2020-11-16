При проверке готовности системы оповещения, населению никаких действий не предпринимать.

Управление гражданской защиты города Владимира информирует: сегодня, 16 ноября, с 11.00 до 11.40 будет проведена техническая проверка готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации без включения уличных громкоговорителей и сирен.При проверке готовности системы оповещения, населению никаких действий не предпринимать.