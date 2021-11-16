Более шести тысяч жителей Владимирской области отказались переписываться. Нередко - в грубой форме....

Более шести тысяч жителей Владимирской области отказались переписываться. Нередко - в грубой форме. Во "Владимирстате" подвели итоги первого этапа переписи населения.Второй этап - аналитическая работа по полученным данным, окончательные итоги подведут в декабре, 22-го. Информацию собирали из четырех источников: анкеты переписчиков, административные данные (применимы к тем, к кому переписчик не попал), спецконтингент (военнослужащие, осужденные) и сайт госуслуг. По доле переписавшихся через «Госуслуги» наша область на четвертом месте среди регионов ЦФО с конца - такой способ выбрали всего 15 процентов переписавшихся. Оперативные данные переписи появятся не ранее, чем через месяц. Руководитель "Владимирстата" Александр Быков также пояснил, откуда взялись доли переписавшихся более 100 процентов - здесь речь идет о проценте исполнения организационного плана.Александр Быков, руководитель Владимирстата:- Это организационный процент. Он к количеству населения, в общем-то, не имеет никакого отношения. Поэтому я прошу эти проценты так не воспринимать и не говорить, что в каком-то районе 130 процентов насчитали и это значит, на 30 процентов население приросло. Никоим образом.