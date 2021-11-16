Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. О задержании чиновника сегодня ночью сообщили

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. О задержании чиновника сегодня ночью сообщили федеральные СМИ, ссылаясь на свои источники. Во второй половине дня это подтвердили в региональном Следкоме. Вишневского подозревают в получении лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере. Мария Серова, ст.помощник руководителя CУ