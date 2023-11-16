Во Владимире на М-7 появится новый перекрёсток и светофоры. 16 ноября во время рабочей поездки...

Во Владимире на М-7 появится новый перекрёсток и светофоры.16 ноября во время рабочей поездки глава Владимира - Дмитрий Наумов обсудил со своим заместителем Сергеем Сысуевым ближайшие планы мэрии по организации дополнительных транспортных связей с микрорайоном Веризино. Об этом сообщается на официальном сайте администрации областного центра.Напомним, микрорайон Веризино — один из самых быстрорастущих во Владимире. Здесь идет активное жилищное строительство, а вот транспортная доступность «хромает». Глава города считает, что все жалобы жителей обоснованы.Дмитрий Наумов сообщил, что для решения этой проблемы мэрия согласовала с руководством М-7 устройство перекрестка с федеральной трассой в районе «Ивановских мануфактур».Планируется устройство перекрестка со светофорами. Это позволит быстро добираться в микрорайон Веризино, а также появятся повороты направо (в сторону Нижнего Новгорода) и налево (в сторону Москвы).Такой же перекресток будет организован и со стороны микрорайона Веризино.Работы запланированы на 2024 год.Важно:В перспективе на участке улично-дорожной сети в этом районе предполагается строительство дороги от «Ивановских мануфактур» до улицы Гастелло. В настоящее время ведется проектирование автотрассы.Фото: https://vladimir-city.ru/