Новый перекресток будет располагаться на федеральной трассе в районе “Ивановских мануфактур”, сообщили в мэрии. Много жалоб от жителей микрорайона Веризино поступило в администрацию

Новый перекресток будет располагаться на федеральной трассе в районе “Ивановских мануфактур”, сообщили в мэрии. Много жалоб от жителей микрорайона Веризино поступило в администрацию города. Район расширяется, а транспортная доступность пока не развита. Во время рабочей поездки по городу Дмитрий Наумов встретился со своим заместителем Сергеем Сысуевым. Глава города сообщил, что появление нового перекрестка на “Пекинке”