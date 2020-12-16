Сожители похитили торф, предназначавшийся для оформления клумб.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в мае текущего года 51-летний фигурант, проходя по улице в поселке, в котором проживает, обратил внимание на кучу с торфом, рядом с которой никого не было. Спустя время обвиняемый вернулся вместе со своей 42-летней сожительницей, вместе с которой они погрузили в мешки и ведра торф, общая масса которого составила 113 кг, и увезли на велосипеде.Собственники, обнаружив пропажу торфа, предназначавшегося для оформления расположенных неподалеку клумб, обратились в полицию.Фигуранты были установлены и задержаны. Свою вину в содеянном они признали, пояснив, что похищенное реализовали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.