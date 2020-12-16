В ноябре-декабре 2020 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена внеплановая выездная проверка.
В ноябре-декабре 2020 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена внеплановая выездная проверка.
Установлено, что у индивидуального предпринимателя, занимающегося убоем свиней на территории Суздальского района:
- не определены контрольно-критические точки и перечень опасных факторов;
- не утверждены графики мойки и дезинфекции технического оборудования и инвентаря, уборочный инвентарь не промаркирован;
- не ведется документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства;
- нахождение в процессе хранения мяса свинины в тушах и полутушах в состоянии, не исключающем его соприкосновение друг с другом;
А также отсутствует трехсекционная ванна с подводкой горячей и холодной воды для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря.
В итоге составлены протоколы об административных правонарушениях и предписание об их устранении, все взято на контроль.