В ноябре-декабре 2020 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена внеплановая выездная проверка.

В ноябре-декабре 2020 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена внеплановая выездная проверка.Установлено, что у индивидуального предпринимателя, занимающегося убоем свиней на территории Суздальского района:- не определены контрольно-критические точки и перечень опасных факторов;- не утверждены графики мойки и дезинфекции технического оборудования и инвентаря, уборочный инвентарь не промаркирован;- не ведется документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства;- нахождение в процессе хранения мяса свинины в тушах и полутушах в состоянии, не исключающем его соприкосновение друг с другом;А также отсутствует трехсекционная ванна с подводкой горячей и холодной воды для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря.В итоге составлены протоколы об административных правонарушениях и предписание об их устранении, все взято на контроль.