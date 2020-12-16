Сегодня на улицы вышли 54 единицы техники и 82 рабочих ручной уборки.

Во Владимире оперативно убирают город от снега. Сегодня на улицы вышли 54 единицы техники и 82 рабочих ручной уборки.С раннего утра на автомобильных дорогах города была распределена песко-соляная смесь для предупреждения образования снежного наката. Одновременно с этим работники ручной снегоуборки приступили к очистке остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам. Как сообщил заместитель директора муниципального «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов, каждый сотрудник ручным способом убирает за смену около 500 кв. м. Общий объем работ по ручной снегоуборке - более 115 тыс. кв. м.Механизированным способом от снега чистят дороги города и тротуары, в том числе во всех отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Одновременно производится их обработка противогололедными материалами.По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия», организованная по распоряжению главы города Владимира Андрея Шохина. Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.